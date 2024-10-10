Мужчина ломился на территорию режимного объекта в Петербурге

Незваный гость в измененном сознании пытался проникнуть на территорию режимного объекта в Выборгском районе Петербурга. Перед этим он хотел вооружиться, но удача была явно не на его стороне.

Как стало известно «Фонтанке» 10 октября, по предварительным данным, сегодня около 6:50 утра у здания на Пироговской набережной, 9, где расположен офис «Россетей», неизвестный пытался разбить стеклянную дверь, но вовремя был остановлен. В отделении в отношении него составили административный протокол по статье 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача»).

Как рассказал источник «Фонтанки», перед визитом к зданию офиса «Россетей» дебошир оторвал часть водосточной трубы у рядом стоящей пристройки. Однако находку быстро отбросил и уверенно направился к стеклянным дверям. Навредить имуществу он не успел, так как был задержан охраной офиса.