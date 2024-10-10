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Происшествия Мужчина ломился на территорию режимного объекта в Петербурге

Мужчина ломился на территорию режимного объекта в Петербурге

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2 комментария

Незваный гость в измененном сознании пытался проникнуть на территорию режимного объекта в Выборгском районе Петербурга. Перед этим он хотел вооружиться, но удача была явно не на его стороне.

Как стало известно «Фонтанке» 10 октября, по предварительным данным, сегодня около 6:50 утра у здания на Пироговской набережной, 9, где расположен офис «Россетей», неизвестный пытался разбить стеклянную дверь, но вовремя был остановлен. В отделении в отношении него составили административный протокол по статье 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача»).

Как рассказал источник «Фонтанки», перед визитом к зданию офиса «Россетей» дебошир оторвал часть водосточной трубы у рядом стоящей пристройки. Однако находку быстро отбросил и уверенно направился к стеклянным дверям. Навредить имуществу он не успел, так как был задержан охраной офиса.

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Комментарии
2
262225951
44 минуты
Да, мог. Выписывают раковым больным на термальной стадии наркотические обезболивающие
282222362
53 минуты
"потребление наркотических средств веществ без назначения врача" - что он, рецепт у специалиста выписать не мог? "оторвал часть водосточной трубы у рядом стоящей пристройки" - она же громоздкая и тонкая, неудобно как оружие или инструмент использовать. О чем думал?
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