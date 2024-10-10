В МИД РФ анонсировали новую встречу «ядерной пятерки» в Нью-Йорке

Новая встреча представителей пяти ядерных стран в формате ядерной «пятерки» пройдет в ближайшее время в Нью-Йорке. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости в четверг, 10 октября.

«Да. Сейчас на полях первого комитета сессия, которая проходит в Нью-Йорке, соответствующие контакты пройдут», — указал он.

Как отметил Рябков, вопрос о проведении мероприятия решится в течение двух ближайших недель.

В ядерную пятерку входят Китай, Россия, Великобритания, Франция и США. Предыдущая встреча с участием государств прошла в июле в Женеве, сообщалось на сайте МИД РФ.