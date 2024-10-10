В МИД РФ анонсировали новую встречу «ядерной пятерки» в Нью-Йорке

Новая встреча представителей пяти ядерных стран в формате ядерной «пятерки» пройдет в ближайшее время в Нью-Йорке. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости в четверг, 10 октября.
«Да. Сейчас на полях первого комитета сессия, которая проходит в Нью-Йорке, соответствующие контакты пройдут», — указал он.
Как отметил Рябков, вопрос о проведении мероприятия решится в течение двух ближайших недель.
В ядерную пятерку входят Китай, Россия, Великобритания, Франция и США. Предыдущая встреча с участием государств прошла в июле в Женеве, сообщалось на сайте МИД РФ.
В сентябре замглавы МИД РФ заявил, что Россия изменит ядерную доктрину из-за действий Запада в контексте специальной военной операции.
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