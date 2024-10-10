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Недвижимость Туризм фонтанка pro Туристы получили доступ к новому отечественному аналогу Booking и Airbnb

Туристы получили доступ к новому отечественному аналогу Booking и Airbnb

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Большинство туристов — а именно, 78% — выбирают жилье на площадках онлайн-бронирования. К такому выводу пришли аналитики Авито Путешествий, проанализировав результаты опроса туристов. Поэтому сервис в октябре добавил к краткосрочной аренде бронирование отелей.

Внутренний туризм в 2024 году вышел на рекордные показатели. По данным Минэкономразвития, с января по август по стране совершили почти 58,5 млн турпоездок. Это на 11,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Причем в июле и августе число турпоездок стало максимальным за всю историю статистических наблюдений — 10 млн ежемесячно. По предварительным прогнозам, общее количество путешествий по стране за весь 2024-й составит рекордный 91 млн.

Подавляющее большинство туристов — 78% — выбирают жилье на площадках онлайн-бронирования. Причем больше половины туристов, а точнее 55%, готовы рассматривать как квартиры, так и гостиницы, подсчитали в Авито Путешествиях. После ухода в 2022 году из России крупных зарубежных площадок, таких как Booking.com и Airbnb, активно стали развиваться российские сервисы — в частности, Авито Путешествия, в октябре также добавил к возможности краткосрочной аренды бронирование отелей. Сейчас на ресурсе доступно более 13 тыс. отелей разной ценовой категории по всей России, рассказал руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин.

Аналитики платформы также выяснили, по какому принципу туристы выбирают сервис для букинга. Как оказалось, 44% путешественников доверяют рекомендациям знакомых и друзей, 27% ориентируются на отзывы в интернете, а 21% — на позитивный опыт использования других сервисов той же компании.

Самым важным при выборе площадки для бронирования отелей путешественники считают безопасность (24%) и большое количество предложений (20%). Еще 13% респондентов ответили, что смотрят на скидки и бонусы, а 11% обращают внимание на возможность забронировать другие услуги в том же приложении. Например, заказать трансфер или экскурсию. Опрос провели среди 10 000 совершеннолетних россиян в сентябре 2024 года.

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