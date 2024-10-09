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Общество «Ведут праздный и аморальный образ жизни». Кадыров пригрозил, что проблемную молодежь в Чечне могут отправить на СВО

«Ведут праздный и аморальный образ жизни». Кадыров пригрозил, что проблемную молодежь в Чечне могут отправить на СВО

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2 комментария

Глава Чечни Рамзан Кадыров обсудил с силовым блоком Республики проблемную молодежь. По его мнению, нарушителей порядка лучше отправлять в зону СВО. Об этом Кадыров в среду, 9 октября, рассказал в своем телеграм-канале.

Кадыров поделился, что есть «мизерная часть молодежи», для которой никакие законы не писаны. Эти молодые люди, по его словам, ведут праздный и аморальный образ жизни. «Может позволить себе припарковаться где угодно, сесть за руль, находясь под влиянием запрещённых препаратов, нарушать ПДД, гордясь этим, провоцировать конфликты», — сказано в посте.

Руководитель Чеченской Республики отметил, что «отныне разговор с ними будет коротким». Рамзан Кадыров заявил, что подобных смутьянов и нарушителей порядка будут ждать два пути.

«Не уважаешь закон — либо за решетку по максимально полагающемуся сроку, либо подписывай контракт и в зону СВО», — поделился глава Чечни.

Рамзан Кадыров добавил, что целесообразнее правонарушителей вместо привлечения к административной ответственности отправлять на службу в армию РФ.

«Места для всех найдутся. Поручил дорогому брату, депутату Госдумы РФ Адаму Делимханову, взять этот вопрос под контроль», — говорится в посте главы Чеченской Республики.

Ранее министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров призвал спортсменов не позорить чеченский народ и не принимать участия в поп-ММА. Он отметил, что вместо этого они должны сосредоточиться на турнирах, соответствующих традициям и ценностям Чечни.

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Комментарии
3
VKuser279092
9 минут
Рамзан Ахматович, в Уголовном Кодексе РФ есть новая статья о "дискредитации армии РФ". Если вы на самом деле считаете, что у преступников есть всего два пути (цитата): ""Не уважаешь закон — либо за решетку по максимально полагающемуся сроку, либо подписывай контракт и в зону СВО", — поделился глава Чечни", то это прямое приравнивание Армии РФ к тюремной зоне. 8 лет, вам, конечно, не дадут, но Адам ваш начальник охраны, как и вы были у Ахмата-Ходжи.
HERNANDEZ
2 минуты
То есть абсолютно официально декларируется что 1) Служба в СВО это наказание 2) Людей на СВО сильно не хватает, туда идут только за деньги, либо под страхом тюремного заключения. 99% населения это не нужно совсем. Может пора уже закончить все это?
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