«Ведут праздный и аморальный образ жизни». Кадыров пригрозил, что проблемную молодежь в Чечне могут отправить на СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров обсудил с силовым блоком Республики проблемную молодежь. По его мнению, нарушителей порядка лучше отправлять в зону СВО. Об этом Кадыров в среду, 9 октября, рассказал в своем телеграм-канале.

Кадыров поделился, что есть «мизерная часть молодежи», для которой никакие законы не писаны. Эти молодые люди, по его словам, ведут праздный и аморальный образ жизни. «Может позволить себе припарковаться где угодно, сесть за руль, находясь под влиянием запрещённых препаратов, нарушать ПДД, гордясь этим, провоцировать конфликты», — сказано в посте.

Руководитель Чеченской Республики отметил, что «отныне разговор с ними будет коротким». Рамзан Кадыров заявил, что подобных смутьянов и нарушителей порядка будут ждать два пути.

«Не уважаешь закон — либо за решетку по максимально полагающемуся сроку, либо подписывай контракт и в зону СВО», — поделился глава Чечни.

Рамзан Кадыров добавил, что целесообразнее правонарушителей вместо привлечения к административной ответственности отправлять на службу в армию РФ.

«Места для всех найдутся. Поручил дорогому брату, депутату Госдумы РФ Адаму Делимханову, взять этот вопрос под контроль», — говорится в посте главы Чеченской Республики.

Ранее министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров призвал спортсменов не позорить чеченский народ и не принимать участия в поп-ММА. Он отметил, что вместо этого они должны сосредоточиться на турнирах, соответствующих традициям и ценностям Чечни.