Пентагон: США не снимают ограничения на удары ракеты вглубь России из-за рисков

Соединенные Штаты не снимают ограничения на удары западными ракетами ВСУ вглубь России из-за риска эскалации. Об этом в среду, 9 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на брифинг представителя Пентагона.
На спецбрифинге о ситуации на Украине представительница военного ведомства заявила, что США не поменяли свою позицию. Если в этом вопросе будете пересмотрена политика, то существуют риски эскалации украинского конфликта, добавили в Пентагоне.
В конце сентября президент РФ Владимир Путин рассказал об обновлении основ госполитики в области ядерного сдерживания.
«В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию», — сообщил глава государства.
Также Путин добавил, что Москва будет рассматривать возможность применения ядерного оружия «при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения» и пересечении ими границы России. Речь идет об авиации, беспилотниках, гиперзвуковых и других летательных аппаратах.
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