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Общество Пентагон: США не снимают ограничения на удары ракеты вглубь России из-за рисков

Пентагон: США не снимают ограничения на удары ракеты вглубь России из-за рисков

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17 комментариев

Соединенные Штаты не снимают ограничения на удары западными ракетами ВСУ вглубь России из-за риска эскалации. Об этом в среду, 9 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на брифинг представителя Пентагона.

На спецбрифинге о ситуации на Украине представительница военного ведомства заявила, что США не поменяли свою позицию. Если в этом вопросе будете пересмотрена политика, то существуют риски эскалации украинского конфликта, добавили в Пентагоне.

В конце сентября президент РФ Владимир Путин рассказал об обновлении основ госполитики в области ядерного сдерживания.

«В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию», — сообщил глава государства.

Также Путин добавил, что Москва будет рассматривать возможность применения ядерного оружия «при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения» и пересечении ими границы России. Речь идет об авиации, беспилотниках, гиперзвуковых и других летательных аппаратах.

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Комментарии
17
Сила в Правде!!
58 минут
так что там в ейске было видел кто?
478522786
1 час
хозяева болонке сказали "фу!"
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