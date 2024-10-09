Пентагон: США не снимают ограничения на удары ракеты вглубь России из-за рисков

Соединенные Штаты не снимают ограничения на удары западными ракетами ВСУ вглубь России из-за риска эскалации. Об этом в среду, 9 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на брифинг представителя Пентагона.

На спецбрифинге о ситуации на Украине представительница военного ведомства заявила, что США не поменяли свою позицию. Если в этом вопросе будете пересмотрена политика, то существуют риски эскалации украинского конфликта, добавили в Пентагоне.