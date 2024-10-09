Солнце и узкая дорога. В Петербурге разыскали женщину на «Форде», которая могла опрокинуть коляску с ребенком

Сотрудники Госавтоинспекции петербургского главка установили личность водителя, который на «Форде Фокусе», как предполагается, задела и опрокинула коляску с младенцем в Невском районе города. Женщина уверяет, что не заметила маму с ребенком и не почувствовала удар. Видеозапись с объяснениями водителя публикует 9 октября официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

ДТП произошло 6 октября в Усть-Славянке. 28-летняя женщина шла по Заводской улице с годовалым сыном в коляске. В какой-то момент «Форд Фокус», ехавший рядом, задел и опрокинул коляску, после чего уехал. Ребенок выпал на дорогу. Мальчик находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

В объяснениях сотуднику ГАИ водитель говорит, что на узкой дороге разъезжалась со встречным автомобилем. При этом ей в лицо ярко светило солнце. Женщина на «Форде» прижалась к обочине. Она утверждает, что не видела пешехода с коляской и не ощутила удар. Водитель уверяет, что если бы заметила мать с ребенком, то предприняла бы меры, чтобы не задеть их. При этом на кадрах видны царапины на правом крыле «Форда».

В отношении нарушительницы возбуждено административное производство по статьям 12.24 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и 12.27 (оставление места ДТП) КоАП РФ.