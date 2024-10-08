Годовалый ребенок выпал из коляски после наезда легковушки на Заводской улице. Полиция ищет водителя

Годовалый ребенок выпал из коляски на дорогу после наезда легковушки. Сейчас мальчик находится в больнице. О подробностях ДТП 8 октября сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 6 октября в Усть-Славянке 28-летняя девушка шла по Заводской улице с годовалым сыном в коляске. В какой-то момент «Форд Фокус», ехавший рядом, задел и опрокинул коляску. Водитель автомобиля сразу же скрылся с места ДТП.

Ребенок выпал на дорогу. После произошедшего, мальчик находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

«Полицией приняты меры к установлению и задержанию водителя. По факту ДТП проводится проверка», — уточнили в пресс-службе ведомств