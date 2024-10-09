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Происшествия Пустыню Сахара затопило впервые за несколько десятилетий

Пустыню Сахара затопило впервые за несколько десятилетий

2 997
5 комментариев

В Марокко и Алжире впервые за несколько десятилетий частично затопило пустыню Сахара. Об этом стало известно в среду, 9 октября, из сообщения издания The Independent.

Местные власти рассказали, что несколько дней осадков в сентябре превысили среднегодовые показатели в нескольких районах. Еще штормы принесли больше осадков, чем за последние десятилетия, оставив после себя воду, которая хлынула через пески Сахары.

«Уже 30–50 лет не было такого количества осадков за столь короткий промежуток времени», — сказал Хуссин Юабеб из Главного управления метеорологии Марокко.

Как отмечает издание, из-за затопления погибли более 20 человек в Марокко и Алжире, пострадали урожаи фермеров.

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Комментарии
5
Ser_N0771
1 час
вот она польза глобального потепления, скоро в эти благодатные места побегут европейские беженцы, аки соратники Александра Македонского... :)
275640356
36 минут
На них не угодишь. Мало воды - плохо. Много - опять плохо.
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