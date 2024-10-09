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Власть Общество «И кухня, и жилые комнаты». Дрозденко показал «уникальный командный пункт» от Ленобласти для СВО

«И кухня, и жилые комнаты». Дрозденко показал «уникальный командный пункт» от Ленобласти для СВО

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Военным от Ленинградской области передали передвижной военный городок для проживания и обслуживания нужд личного состава. Проект планируют развивать и выйти на серийное производство. Об этом в среду, 9 октября, сообщили в фонде «Ленинградский рубеж».

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ходе своего визита на Донбасс передал участникам СВО из 47 региона уникальный командный пункт.

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«Передвижной комплекс представляет из себя несколько вагончиков для заглубленного командного пункта в одной из воинских частей. Здесь есть и кухня, и жилые комнаты, и другие помещения. Всё продумано до мелочей для обеспечения полноценного быта и организации командной работы», — рассказали в фонде «Ленинградский рубеж».

Дрозденко отметил, что этот модульный пункт можно перевозить и перемещать с наименьшими затратами в очень короткий срок.

Руководитель фонда «Ленинградский рубеж» Виталий Будников добавил, что главной фишкой военного городка станет его мобильность и автономность — комплекс легко зарывается, ставится на машину и перевозится в нужную точку.

«Будем, как сказал губернатор, выходить в серийное производство, учитывая те замечания, которые будут получены в ходе эксплуатации», — заключил Виталий Будников.

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