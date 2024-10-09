Съезд с КАД на платную трассу М-11 открыли на неделю раньше

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»







По состоянию на 9 октября, работы на 67-м километре КАД полностью завершены, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Все временные технические средства организации движения демонтировали, а ограничения сняли. Движение по съезду с внутреннего кольца КАД на М-11 полностью открыто и осуществляется в штатном режиме, добавили в дорожном управлении.

На участке корректировали положение опорных частей пролетного строения путепровода, который проходит над основным ходом КАД Работы стартовали 3 октября, а закончить их изначально планировали 17 октября. Съезд при этом был полностью перекрыт.