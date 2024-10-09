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Общество В МВД рассказали о мошенниках, рассылающих россиянам «выписки» из медкарт

В МВД рассказали о мошенниках, рассылающих россиянам «выписки» из медкарт

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Мошенники начали удаленно подключаться к гаджетам россиян, посылая на них фальшивую выписку из медицинской карты. Об этом 9 октября сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Новый способ обмана заключается в отправке файлов, замаскированных под медицинские документы, после загрузки которых на устройство устанавливается программное обеспечение для дальнейшего шпионажа.

«На устройство потенциальной жертвы загружается отвлекающий документ — некая выписка из амбулаторной карты», - сообщили в Telegram-канале управления. Благодаря этому мошенники могут удаленно выполнять команды и выгружать данные с гаджета.

Ранее «Фонтанка» писала, что мошенники стали создавать фейковые сайты Центрального банка и МВД. Под ярлыками ведомств прячут фишинговые порталы.

Для борьбы с мошенниками Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти создало официальный Telegram-канал «Ленинградский Cyber-страж». Пользователям рассказывают, как не попасться на уловки злоумышленников и раскрывают схемы их обмана.

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