В МВД рассказали о мошенниках, рассылающих россиянам «выписки» из медкарт

Мошенники начали удаленно подключаться к гаджетам россиян, посылая на них фальшивую выписку из медицинской карты. Об этом 9 октября сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Новый способ обмана заключается в отправке файлов, замаскированных под медицинские документы, после загрузки которых на устройство устанавливается программное обеспечение для дальнейшего шпионажа.

«На устройство потенциальной жертвы загружается отвлекающий документ — некая выписка из амбулаторной карты», - сообщили в Telegram-канале управления. Благодаря этому мошенники могут удаленно выполнять команды и выгружать данные с гаджета.

Ранее «Фонтанка» писала, что мошенники стали создавать фейковые сайты Центрального банка и МВД. Под ярлыками ведомств прячут фишинговые порталы.