РФС официально отменил товарищеский матч с Пакистаном

Российский футбольный союз принял решение не проводить матч между сборными России и Пакистана в рамках октябрьского учебно-тренировочного сбора. Об этом 9 октября заявили в пресс-службе РФС.

Там отметили, что РФС продолжал вести переговоры с Пакистаном, однако «в связи с ограничениями по времени, возникшими из-за начала сбора, было решено отменить игру».

В РФС добавили, что вместо игры на сборе команда Валерия Карпина проведет мастер-класс для юных футболистов из Белгородской и Курской областей. Кроме того, 10 октября игроки встретятся с болельщиками на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

Также РФС завершает переговоры о проведении товарищеских матчей в ноябре, и информация о соперниках будет обнародована после окончательного подписания договоров. Предварительно, играть будут с двумя соперниками, один из которых — Сирия.