Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

3 м/c,

вос.

 761мм 79%
Подробнее
5 Пробки
USD 96,11
EUR 105,69
Выжили в турецком автобусе
Новый зоопарк в Юнтолово?
Гуляем на улице Некрасова
Магистраль через Неву
Кладбище наступает
Терапия отчаяния по-русски
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Спорт Футболист Головин о странных обычаях во Франции: Мужчины меня целовать не пытались

Футболист Головин о странных обычаях во Франции: Мужчины меня целовать не пытались

1 902
3 комментария

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал, что во Франции при встрече мужчины могут поцеловать друг друга в щеку.

«Во Франции мужчина при встрече может поцеловать мужчину в щеку. Для меня это было необычно. Меня целовать не пытались», — цитирует Головина «Чемпионат.com».

В нынешнем сезоне Лиги 1 28-летний Головин уже сыграл пять матчей, а также провел два поединка в Лиге чемпионов. Он перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году. Недавно стало известно, что футболист продлил контракт с «Монако» до 2029 года.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.


ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
alexpv
7 минут
А целующиеся главы государств его не смущают? Лично я вырос в атеистической стране, где о геях слышать не слышали, но горячо любимый Леонид Ильич целовался со всеми направо и налево под объективы телекамер. И не только в щечку)
Кот Ученый
1 час
Европейские ценности, европейские скрепы...))
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
До окончания SUP-квеста осталось 2 дня: спешите выиграть SUP-борд в середине лета
24 июля, 11:00
Новости компаний
Как выбрать весло: рекомендации для участников Фонтанка SUP и не только
22 июля, 16:00
Новости компаний
На SUP-борде всей семьей: как весело и безопасно кататься с детьми
19 июля, 14:00
ТОП 5
Новости компаний
«КВС» ввела в эксплуатацию квартал «Греция» масштабного проекта «ЮгТаун»
9 октября, 17:02
Эксперт «Ленстройтреста» рассказала об актуальных трендах в благоустройстве территории новостроек
9 октября, 16:30
В GloraX Premium Василеостровский откроется фитнес-клуб
9 октября, 16:08
Фонд развития субъектов МСП запустил новую меру поддержки для самозанятых
9 октября, 12:24
В «Образцовых кварталах» пройдёт Семейный день
8 октября, 18:00
Конкурс «Строитель года — 2024» ждет заявок от строителей
8 октября, 17:57
Начало положено: дома третьей очереди района «А101 Лаголово» в Ленобласти обрели свой фундамент
8 октября, 17:10
Садиков и школ много не бывает: «Дальпитерстрой» расширяет географию строительства
8 октября, 17:00
Подведены итоги Премии «Малый бизнес — Большие возможности»
8 октября, 16:50
МегаФон удвоил количество умных устройств
8 октября, 16:03
Обуховский завод разработал отечественную центрифугу для очистки воды
8 октября, 14:26
Гребной клуб «Причал’Ю» вошел в ТОП-10 лучших мест премии «(От)личный Петербург»
7 октября, 18:00