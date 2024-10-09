Футболист Головин о странных обычаях во Франции: Мужчины меня целовать не пытались

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал, что во Франции при встрече мужчины могут поцеловать друг друга в щеку.

«Во Франции мужчина при встрече может поцеловать мужчину в щеку. Для меня это было необычно. Меня целовать не пытались», — цитирует Головина «Чемпионат.com».

В нынешнем сезоне Лиги 1 28-летний Головин уже сыграл пять матчей, а также провел два поединка в Лиге чемпионов. Он перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году. Недавно стало известно, что футболист продлил контракт с «Монако» до 2029 года.