«За исключительные заслуги»: Путин наградил Лукашенко высшим госорденом РФ

Президент России Владимир Путин вручил лидеру Белоруссии Александру Лукашенко высший государственный орден РФ — орден Святого апостола Андрея Первозванного. Церемония прошла 9 октября, сообщили в пресс-службе Кремля.

Источник: kremlin.ru







«За выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Россией и Белоруссией, <…> а также за большой личный вклад <…> в эффективную деятельность Союзного государства», — сказали в Кремле.

Источник: kremlin.ru

После этих слов Путин надел орден на Лукашенко. Главы государств обнялись и пожали друг другу руки. Президент Белоруссии поцеловал только что полученную награду.

«Этот старейший орден России был учрежден более трех веков назад Петром Великим в честь <…> апостола Андрея Первозванного. <…> Им награждаются видные российские государственные деятели и зарубежные лидеры», — сказал Владимир Путин.

Президент РФ подчеркнул, что таким орденом награждаются за исключительные заслуги в укреплении связей с Россией.