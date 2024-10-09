Петербургские депутаты хотят разрешить госкорпорациям возможность заключать офсетные контракты. Для этого потребуются изменения в федеральные законы

Петербургские депутаты хотят изменить федеральное законодательство, регулирующее заключение контрактов со встречными инвестиционными обязательствами (офсетов). Соответствующий законопроект 9 октября был принят в первом чтении в Законодательном собрании.

Как следует из текста, парламентарии предлагают скорректировать закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», прописав там возможность заключать офсетные контракты в соответствии с законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Как пояснил представлявший законопроект депутат Денис Четырбок, сейчас офсетные контракты могут заключать только органы государственной власти, тогда как предложенные поправки позволят делать это также, к примеру, госкорпорациям или субъекты естественных монополий. «Этими поправками мы предоставим таким крупным заказчикам легальную возможность также использовать институт офсетного контракта», — пояснил он. По словам Четырбока, емкость рынка офсетных контрактов с участием госкорпораций в России оценивается в десятки триллионов рублей. С учетом присутствия таких компаний в Петербурге развитие офсетных инструментов окажет поддержку системообразующим отраслям, подчеркнул он.

Заключение контрактов со встречными инвестиционными обязательствами (офсетных контрактов) в Российской Федерации стало возможным в 2016 году. Пока в Петербурге заключен один офсетный контракт на производство фармацевтических препаратов.