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Власть Город Петербургские депутаты хотят разрешить госкорпорациям возможность заключать офсетные контракты. Для этого потребуются изменения в федеральные законы

Петербургские депутаты хотят разрешить госкорпорациям возможность заключать офсетные контракты. Для этого потребуются изменения в федеральные законы

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2 комментария

Петербургские депутаты хотят изменить федеральное законодательство, регулирующее заключение контрактов со встречными инвестиционными обязательствами (офсетов). Соответствующий законопроект 9 октября был принят в первом чтении в Законодательном собрании.

Как следует из текста, парламентарии предлагают скорректировать закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», прописав там возможность заключать офсетные контракты в соответствии с законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Как пояснил представлявший законопроект депутат Денис Четырбок, сейчас офсетные контракты могут заключать только органы государственной власти, тогда как предложенные поправки позволят делать это также, к примеру, госкорпорациям или субъекты естественных монополий. «Этими поправками мы предоставим таким крупным заказчикам легальную возможность также использовать институт офсетного контракта», — пояснил он. По словам Четырбока, емкость рынка офсетных контрактов с участием госкорпораций в России оценивается в десятки триллионов рублей. С учетом присутствия таких компаний в Петербурге развитие офсетных инструментов окажет поддержку системообразующим отраслям, подчеркнул он.

Заключение контрактов со встречными инвестиционными обязательствами (офсетных контрактов) в Российской Федерации стало возможным в 2016 году. Пока в Петербурге заключен один офсетный контракт на производство фармацевтических препаратов.

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Комментарии
2
-4*
1 час
Может быть офШорные?!
Леошид Турист
1 час
>> позволят делать это также ... госкорпорациям или субъекты естественных монополий Тогда уж "субъектАМ". Поколение ЕГЭ...
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