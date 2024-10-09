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Общество В Челябинске сотрудника центра «Э» задерживали со стрельбой

В Челябинске сотрудника центра «Э» задерживали со стрельбой

3 495
2 комментария

Сотрудник центра «Э» ГУ МВД Челябинской области задержан Федеральной службой безопасности по подозрению в получении крупной взятки. Об этом 9 октября сообщает издание 74.ru.

По данным СМИ, сотрудники ФСБ «вели» подозреваемого до момента передачи денег. Увидев приближающихся силовиков после совершения сделки, тот попытался скрыться на машине. Началась погоня, и на улице Братьев Кашириных в Челябинске прозвучали выстрелы. Гонка по улицам завершилась задержанием подозреваемого; от стрельбы никто не пострадал. Имя борца с экстремизмом в материале не называется.

По предварительной информации, сотрудник центра по противодействию экстремизму за несколько миллионов обещал решить вопрос по уголовному делу. Начато расследование.

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Комментарии
2
Sonata
51 минута
Отобрали?
altnec
31 минута
Это результат всей работы двух президентов РФ. Ничего не сделано, чтобы исчезло зло. Ничего не сделано, чтобы Социальное Равновесие возабладало. Сделано всё с точностью до наоборот - управление колонией.
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