В Челябинске сотрудника центра «Э» задерживали со стрельбой

Сотрудник центра «Э» ГУ МВД Челябинской области задержан Федеральной службой безопасности по подозрению в получении крупной взятки. Об этом 9 октября сообщает издание 74.ru.

По данным СМИ, сотрудники ФСБ «вели» подозреваемого до момента передачи денег. Увидев приближающихся силовиков после совершения сделки, тот попытался скрыться на машине. Началась погоня, и на улице Братьев Кашириных в Челябинске прозвучали выстрелы. Гонка по улицам завершилась задержанием подозреваемого; от стрельбы никто не пострадал. Имя борца с экстремизмом в материале не называется.

Источник: 74.ru

По предварительной информации, сотрудник центра по противодействию экстремизму за несколько миллионов обещал решить вопрос по уголовному делу. Начато расследование.