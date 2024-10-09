Из-за взрывов в Брянской области введен режим ЧС

Чрезвычайная ситуация муниципального характера объявлена 9 октября в Карачевском районе Брянской области. Причина — детонация взрывоопасных предметов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

«За сутки зарегистрирована одна чрезвычайная ситуация муниципального характера, связанная со взрывами 09.10.2024 взрывоопасных предметов на территории Карачевского района Брянской области», — говорится в сообщении.

Ночью в Брянской области средства ПВО уничтожили 24 беспилотника.