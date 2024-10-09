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Происшествия Массированная атака беспилотников: сбито 47 БПЛА, под Ростовом и на Кубани тушили пожары

Массированная атака беспилотников: сбито 47 БПЛА, под Ростовом и на Кубани тушили пожары

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2 комментария

Ночью 9 октября дежурные средства ПВО перехвали и уничтожили 47 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, отчитывается Минобороны. 24 БПЛА — над Брянской областью, пять над Белгородской, по два в Курской и Ростовской областях, один в Краснодарском крае и 13 — над акваторией Азовского моря.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рано утром сообщил, что за ночь подразделения ПВО, отражая массированную воздушную атаку, уничтожили 10 БПЛА самолетного типа: один — в районе Новошахтинска и девять — на юго-западе региона. Из-за падения обломков в Кагальницком районе начался ландшафтный пожар. Его оперативно потушили дежурно-спасательные службы. По предварительной информации, никто не пострадал.

В Краснодарском крае обломки беспилотника попали в частный дом в Щербиновском районе, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Выбиты стёкла, повреждена газовая труба, начался пожар (его быстро потушили). Люди не пострадали.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем канале несколько раз за ночь писал о беспилотниках. Информации о разрушениях нет.

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Комментарии
2
Слава России!
1 час
перехвалили 😂😂😂
ixform
56 минут
молодцы! я вчера чото Фридом глянул они про какой-то револьверный ПВО-комплекс сказали что уничтожили и вроде как этот комплекс автономный. Внесите ясность. Чо за револьверная Оса
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