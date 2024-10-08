Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+7°

пасмурно, без осадков

ощущается как +5

1 м/c,

вос.

 762мм 76%
Подробнее
3 Пробки
USD 96,11
EUR 105,69
Петербуржцы и их ипотека
Смерть на горе
Центр безэкипажных катеров
Промышленный Петербург
Нобелевская премия по медицине
Обидел учителя — плати
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Суд в Москве оштрафовал вдову Александра Маслякова. На «КВН ТВ» «злоупотребили свободой массовой информации»

Суд в Москве оштрафовал вдову Александра Маслякова. На «КВН ТВ» «злоупотребили свободой массовой информации»

6 705
26 комментариев

Таганский районный суд Москвы оштрафовал главного редактора телеканала «КВН ТВ» Светлану Маслякову. Информация об этом появилась 8 октября в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Согласно приведенной информации, она была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2.1 статьи 13.15 КоАП РФ — злоупотребление свободой массовой информации. Суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 4 000 рублей.

По данным пресс-службы, в эфире «КВН ТВ» показали юмористическую зарисовку Семена Слепакова* и Андрея Макаревича* без плашки иностранного агента.

Светлана Маслякова — вдова Александра Маслякова, который умер 8 сентября.

* Включены Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE11
Смех
HAPPY18
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY16
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
26
SERGEY111
1 час
Мама дорогая - в каком же дурдоме мы живём .
282694747
1 час
Это неописуемое правонарушение!По всей строгости закона!Пол-страны ночью спать не будет!!!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В «Образцовых кварталах» пройдёт Семейный день
8 октября, 18:00
Новости компаний
Конкурс «Строитель года — 2024» ждет заявок от строителей
8 октября, 17:57
Новости компаний
Обуховский завод разработал отечественную центрифугу для очистки воды
8 октября, 14:26
ТОП 5
Новости компаний
В «Образцовых кварталах» пройдёт Семейный день
8 октября, 18:00
Конкурс «Строитель года — 2024» ждет заявок от строителей
8 октября, 17:57
Начало положено: дома третьей очереди района «А101 Лаголово» в Ленобласти обрели свой фундамент
8 октября, 17:10
Садиков и школ много не бывает: «Дальпитерстрой» расширяет географию строительства
8 октября, 17:00
Подведены итоги Премии «Малый бизнес — Большие возможности»
8 октября, 16:50
МегаФон удвоил количество умных устройств
8 октября, 16:03
Обуховский завод разработал отечественную центрифугу для очистки воды
8 октября, 14:26
Гребной клуб «Причал’Ю» вошел в ТОП-10 лучших мест премии «(От)личный Петербург»
7 октября, 18:00
В Казани утвердили архитектурную концепцию нового проекта GloraX
7 октября, 17:26
Крыша над головой: в домах «А101 Всеволожск» завершили устройство кровли и монтаж окон
7 октября, 16:38
«ПСК Эксперт» Прозрачная революция: как изменились окна за века
7 октября, 16:00
Волонтёры клуба «Добрый Setl» помогли музею-заповеднику подготовиться к зиме
7 октября, 15:25