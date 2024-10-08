Суд в Москве оштрафовал вдову Александра Маслякова. На «КВН ТВ» «злоупотребили свободой массовой информации»

Таганский районный суд Москвы оштрафовал главного редактора телеканала «КВН ТВ» Светлану Маслякову. Информация об этом появилась 8 октября в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Согласно приведенной информации, она была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2.1 статьи 13.15 КоАП РФ — злоупотребление свободой массовой информации. Суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 4 000 рублей.