Суд в Москве оштрафовал вдову Александра Маслякова. На «КВН ТВ» «злоупотребили свободой массовой информации»

Таганский районный суд Москвы оштрафовал главного редактора телеканала «КВН ТВ» Светлану Маслякову. Информация об этом появилась 8 октября в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.
Согласно приведенной информации, она была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2.1 статьи 13.15 КоАП РФ — злоупотребление свободой массовой информации. Суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 4 000 рублей.
По данным пресс-службы, в эфире «КВН ТВ» показали юмористическую зарисовку Семена Слепакова* и Андрея Макаревича* без плашки иностранного агента.
Светлана Маслякова — вдова Александра Маслякова, который умер 8 сентября.
* Включены Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ.
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