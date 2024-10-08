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Общество Тейлор Свифт стала самой богатой певицей в мире, обогнав Рианну

Тейлор Свифт стала самой богатой певицей в мире, обогнав Рианну

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6 комментариев

Певица Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом во всем мире. Ее состояние оценили в 1,6 млрд долларов. Об этом во вторник, 8 октября, сообщает Forbes.

Как передает издание, Свифт стала миллиардером в октябре 2023 года благодаря своему музыкальному каталогу и доходам от шестого концертного тура The Eras Tour, во время которого певица посетила пять континентов. Известно, что спрос на билеты на шоу в Америке был настолько зашкаливающим, что члены конгресса США усомнились в целесообразности контроля Ticketmaster над продажами концертов.

Певица вошла в рейтинг миллиардеров преимущественно благодаря своим песням и живым выступлениям на сцене. Состояние поп-звезды включает доходы в 600 млн долларов от гастролей, а также музыкальный каталог стоимостью около 600 миллионов долларов. Помимо этого у Тейлор Свифт есть недвижимость в виде пяти домов в США, которую оценивают в 125 миллионов долларов.

Также Forbes напоминает, что в 2021 году Свифт начала выпускать перезаписываемые версии своих первых шести альбомов, чтобы вернуть себе права собственности на них. В 2019 году музыкальный менеджер Скутер Браун приобрел бывший лейбл певицы под названием Big Machine, потратив на него 300 млн долларов.

По данным Rolling Stone, тур The Eras Tour является самым кассовым концертным туром всех времен, который собрал не менее 1 млрд долларов. Так, 34-летняя Свифт с состоянием в размере 1,6 млрд долларов обошла в списке Forbes американскую певицу Рианну с 1,4 млрд долларов.

В 2019 году Свифт вошла в список ста самых высокооплачиваемых знаменитостей Forbes. Певица заняла первое место, журналисты оценили ее состояние в 185 млн долларов. Ранее кошка Тейлор Свифт по кличке Оливия Бенсон заняла третье место в списке самых богатых домашних животных в мире The Ultimate Pet Rich List. Её состояние оценили в 97 миллионов долларов.

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Комментарии
6
Antuan Rokanten
1 час
Да кому она нужна. Все Сектор Газа слушают.
VKuser6922942
23 минуты
А шаман- муж которой из них теперь?
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