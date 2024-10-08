Тейлор Свифт стала самой богатой певицей в мире, обогнав Рианну

Певица Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом во всем мире. Ее состояние оценили в 1,6 млрд долларов. Об этом во вторник, 8 октября, сообщает Forbes .

Как передает издание, Свифт стала миллиардером в октябре 2023 года благодаря своему музыкальному каталогу и доходам от шестого концертного тура The Eras Tour, во время которого певица посетила пять континентов. Известно, что спрос на билеты на шоу в Америке был настолько зашкаливающим, что члены конгресса США усомнились в целесообразности контроля Ticketmaster над продажами концертов.

Певица вошла в рейтинг миллиардеров преимущественно благодаря своим песням и живым выступлениям на сцене. Состояние поп-звезды включает доходы в 600 млн долларов от гастролей, а также музыкальный каталог стоимостью около 600 миллионов долларов. Помимо этого у Тейлор Свифт есть недвижимость в виде пяти домов в США, которую оценивают в 125 миллионов долларов.

Также Forbes напоминает, что в 2021 году Свифт начала выпускать перезаписываемые версии своих первых шести альбомов, чтобы вернуть себе права собственности на них. В 2019 году музыкальный менеджер Скутер Браун приобрел бывший лейбл певицы под названием Big Machine, потратив на него 300 млн долларов.