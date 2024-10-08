«О здоровье даже говорить нечего». Единственный выживший в Непале альпинист рассказал, как переживает потерю всей команды

Пятеро российских альпинистов трагически погибли при спуске с Дхаулагири в Непале. Их тела нашли утром 8 октября на высоте более 7000 метров. Единственный выживший член экспедиционной группы, 59-летний Валерий Шамало, рассказал «Фонтанке» о своем эмоциональном и физическом состоянии после случившегося.

Петербургский альпинист Валерий Шамало, имеющий почти 40-летний опыт восхождения, поделился, что до экспедиции не был близко знаком с другими членами команды, кроме организатора экспедиции Александра Душейко.

«Хоть и не очень близкие друзья погибли, но за месяц с лишним подружились уже», – рассказал Шамало.

Напомним, что в Непал спортсмены прибыли 31 августа, по графику экспедиция должна была продлиться 35 дней и закончиться 5 октября.

Шамало отметил, что в связи с тяжелым потрясением его эмоциональное состояние оставляет желать лучшего, а физическое здоровье на данный момент не имеет никакого значения.

«О здоровье даже говорить нечего. Проблем просто нет, да и несопоставимо по значимости», – поделился альпинист.

Ранее «Фонтанка» поговорила с матерью и приятелем Шамало, которые подтвердили, что альпиниста спасло его состояние здоровья. По словам мамы, во время одного из прошлых восхождений мужчина заработал себе воспаление легких. Также в той экспедиции альпинист получил обморожение и лишился пальцев. Это заставило Шамало не идти дальше с командой и остаться в лагере.

В экспедиции погибли профессиональные альпинисты Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко, Дмитрий Шпилевой и Александр Душейко. Когда погибших спортсменов нашли, они были в связке. Сейчас их тела все еще остаются на заснеженном непальском леднике, так как страхового покрытия не хватает, чтобы их спустить. Федерация альпинизма Ленобласти и школа альпинизма начали сбор средств. На данный момент родственникам необходимо порядка 15 тысяч долларов.