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Происшествия Двум бывшим сотрудникам парка «Патриот» предъявили обвинения в получении крупной взятки

Двум бывшим сотрудникам парка «Патриот» предъявили обвинения в получении крупной взятки

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Обвинения в получении крупной взятки в размере 27,5 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ) предъявили военные следственные органы бывшим сотрудникам конгрессно-выставочного центра «Патриот» Минобороны — главному бухгалтеру Андрею Пучкову и начальнику отдела закупок Ивану Трифоногло. Об этом 8 октября сообщает Следственный комитет России. Суд отправил Пучкова под стражу, а Трифоногло будет находиться под домашним арестом. Имущество обвиняемых арестовано.

Следствие полагает, что с 2021 по 2024 год обвиняемые предположительно получили деньги от ООО «Меркурий», которое исполняло госконтракт по техническому обслуживанию, санитарному содержанию зданий и сооружений военно-патриотического парка «Патриот». Средства, как говорится в сообщении СК, якобы были переданы «за ослабление контроля и иное попустительство».

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

По делу о хищении бюджетных средств в парке «Патриот» проходит бывший заместитель министра обороны Павел Попов, которому предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, в 2021–2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот» в подмосковной Кубинке, обогащался за его счет. Делал он это, предположительно, совместно с директором «Патриота» Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым. Сейчас Ахмедов заключен в СИЗО, а Шестерова в связи с проблемами со здоровьем отправили под домашний арест. Оба признали свою вину по делу о хищении более 30 миллионов рублей из бюджета страны.

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