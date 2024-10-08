Двум бывшим сотрудникам парка «Патриот» предъявили обвинения в получении крупной взятки

Обвинения в получении крупной взятки в размере 27,5 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ) предъявили военные следственные органы бывшим сотрудникам конгрессно-выставочного центра «Патриот» Минобороны — главному бухгалтеру Андрею Пучкову и начальнику отдела закупок Ивану Трифоногло. Об этом 8 октября сообщает Следственный комитет России. Суд отправил Пучкова под стражу, а Трифоногло будет находиться под домашним арестом. Имущество обвиняемых арестовано.

Следствие полагает, что с 2021 по 2024 год обвиняемые предположительно получили деньги от ООО «Меркурий», которое исполняло госконтракт по техническому обслуживанию, санитарному содержанию зданий и сооружений военно-патриотического парка «Патриот». Средства, как говорится в сообщении СК, якобы были переданы «за ослабление контроля и иное попустительство».

По данным следствия, в 2021–2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот» в подмосковной Кубинке, обогащался за его счет. Делал он это, предположительно, совместно с директором «Патриота» Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым. Сейчас Ахмедов заключен в СИЗО, а Шестерова в связи с проблемами со здоровьем отправили под домашний арест. Оба признали свою вину по делу о хищении более 30 миллионов рублей из бюджета страны.