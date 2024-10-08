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Город Общество Губернатор Петербурга поручил найти новое место приюту для собак, который выселяют из-за строительства Большого Смоленского моста

Губернатор Петербурга поручил найти новое место приюту для собак, который выселяют из-за строительства Большого Смоленского моста

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8 комментариев

О перспективе строительства городского приюта для домашних животных в Металлострое спросил на заседании правительства главу комитета по экономической политике Алексея Зырянова депутат Государственной думы Михаил Романов. Он заметил, что к нему обратился частный приют «Мы вместе», который сейчас выселяют из-за строительства нового моста через Неву.

В ответ Зырянов сообщил, что строительство городского приюта в Металлострое запланировано на 2027 год. Губернатор Александр Беглов, ведущий заседание правительства, после этого попросил Зырянова ускорить строительство — начать его в 2025 году.

«Также нужно дать полную возможность частному приюту переехать на новое место, пока мы будем строить Большой Смоленский мост. Мы сейчас строим два приюта — в Красногвардейском и Курортном районах, но надо помогать и частным приютам», — отметил Беглов.

О приюте «Хэлп Дог Мини» (фонд «Мы вместе») «Фонтанка» писала на прошлой неделе. В приюте больше 60 собак, кошки, попугаи и обезьяны. Организаторы приюта спасают животных, которых выкидывают на улицу частные заводчики. В августе владелец помещения, которое арендует приют, оповестил организацию, что им нужно покинуть здание — ему пришло уведомление о сносе дома. В приюте жаловались, что не могут так быстро найти новое помещение. Они также обратились к депутату Михаилу Романову. Он сообщил, что после переговоров с властями и собственником здания выселение приюта удалось отсрочить на два месяца.

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Комментарии
8
Mafioza
1 час
Нужно помогать или поможем?.. суть то разная.
chip1
1 час
Хорошее дело, тут Беглова поддерживаю!
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