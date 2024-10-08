Беглов поручил ускорить принятие решения по новому зоопарку в Петербурге

Вице-губернатор Николай Линченко отметил, что на примете есть «перспективная локация, которая соответствует нормативам транспортной обеспеченности как по улично-дорожной сети, так и по внеуличному транспорту», в том числе строительству метрополитена. Конкретного места чиновник не назвал. «Если будет ваша поддержка, можем на следующий год строчку по проектированию добавить», — сообщил он.

Идея строительства нового зоопарка обсуждается в Петербурге почти 30 лет. Еще в 1996 году губернатор Владимир Яковлев распорядился выделить 300 га под новый зверинец в Приморском районе. Но проект не был реализован. При губернаторе Валентине Матвиенко был разработан проект зоопарка в Юнтолово, в основу которого была заложена идея содержания животных в естественной среде: просторные вольеры, «тропические дома», отсутствие клеток, большая территория с продуманной системой переходов. Планировалось, что в зоопарке будет более 300 видов животных и его смогут посещать до 3,5 млн человек в год. Инвестиции оценивались в 25 млрд рублей, 800 млн успели потратить на проектирование. Но строительство начать не успели, а при губернаторе Георгии Полтавченко город от проекта в Юнтолово отказался, пояснив, что зоопарк нарушит экосистему Юнтоловского заказника. В качестве альтернативы рассматривались территории Ржевского лесопарка, в Юкках, в парке Интернационалистов, в поселке Солнечном. В итоге администрация города решила, что зоопарк слишком дорого обойдется и без того дефицитному бюджету. В 2019 году власти Петербурга снова начали думать о зоопарке, однако отмечали, что в пределах города создавать его не стоит.