Город нашей славы трудовой. Путин предложил новое почетное звание для городов СНГ

Президент России Владимир Путин предложил учредить в СНГ новое почетное звание для городов, жители которых внесли особый вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне. А также создать реестр воинских мемориалов.

С предложением учредить почетное звание Города трудовой славы СНГ Путин выступил на Совете глав государств Содружества 8 октября, передает РИА Новости . Присвоить его предполагается городам, жители которых обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции в годы Великой Отечественной войны, внеся тем самым особый вклад в победу.

«Это станет символом признания и уважения коллективного подвига наших народов, всех тех, кто работал в тылу, помогал в разгроме врага», — цитирует президента ТАСС .

Также Путин предложил создать общий реестр мемориального наследия Великой Отечественной войны для сохранения и защиты воинских мемориалов, памятников и памятных мест на территориях стран СНГ. Сделать это, по словам президента, можно на базе российской интернет-платформы «Место памяти», которая работает с 2016 года.