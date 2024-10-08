Город нашей славы трудовой. Путин предложил новое почетное звание для городов СНГ

Президент России Владимир Путин предложил учредить в СНГ новое почетное звание для городов, жители которых внесли особый вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне. А также создать реестр воинских мемориалов.
С предложением учредить почетное звание Города трудовой славы СНГ Путин выступил на Совете глав государств Содружества 8 октября, передает РИА Новости. Присвоить его предполагается городам, жители которых обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции в годы Великой Отечественной войны, внеся тем самым особый вклад в победу.
«Это станет символом признания и уважения коллективного подвига наших народов, всех тех, кто работал в тылу, помогал в разгроме врага», — цитирует президента ТАСС.
Также Путин предложил создать общий реестр мемориального наследия Великой Отечественной войны для сохранения и защиты воинских мемориалов, памятников и памятных мест на территориях стран СНГ. Сделать это, по словам президента, можно на базе российской интернет-платформы «Место памяти», которая работает с 2016 года.
Сегодня в Кремле проходит саммит глав государств СНГ под председательством президента РФ. Он начался со встречи в узком составе, в которой приняли участие президенты России, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, премьер-министр Армении и генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
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