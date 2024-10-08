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Общество Telegram и Rutube начнут отмечать каналы, прошедшие проверку в РКН

Telegram и Rutube начнут отмечать каналы, прошедшие проверку в РКН

834
3 комментария

Telegram и Rutube будут отмечать каналы более чем с 10 тысячами подписчиков и прошедшие верификацию в Роскомнадзоре. Для этого обе платформы разрабатывают необходимый функционал.

Как рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин 8 октября, новый функционал в мессенджере Telegram появится вскоре после вступления в силу соответствующего закона. По словам парламентария, у прошедших верификацию РКН появится специальная плашка в профиле.

Аналогичные изменения готовят и в Rutube. Там верифицированный блогер с аудиторией более 10 тысяч человек получит значок «А+». Об этом ТАСС 8 октября рассказал директор по контенту Rutube Илья Емелин.

Минцифры совместно с Роскомнадзором ранее разработало правила ведения каналов с аудиторией более 10 тысяч человек. Автор должен будет предоставить персональную информацию о себе в РКН, за что получит плашку в профиль. Она станет маркером того, что блогер «не распространяет информацию с нарушением требований законодательства РФ». На начальном этапе все добровольно, но те, кто откажется подавать данные о себе в РКН, потеряют возможность размещать рекламу.

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Комментарии
3
-4*
48 минут
Нужно вернуть Ютуб, а другое не интересно!
282799367
1 час
Вот славно: по этому маркеру сразу можно будет отсеять каналы, которые не стоят потраченного на них времени.
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