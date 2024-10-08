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Город Строительство Сталелитейную мастерскую Невского завода отреставрируют и приспособят под гастропространство

Сталелитейную мастерскую Невского завода отреставрируют и приспособят под гастропространство

Прокатную и сталелитейную мастерскую «Невского железоделательного, механического и корабельного завода» на проспекте Обуховской Обороны отреставрируют и приспособят под современное использование. Как рассказали в холдинге Setl Group, заказавшей разработку проекта реставрации, в 2025 году здесь откроется гастрономическое пространство.

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В 2022 году на этой территории у Невы на проспекте Обуховской Обороны началось строительство жилого комплекса, а здание-памятник досталось девелоперу вместе с участком застройки. По заказу застройщика компания «Кант» разработала проект реставрации и приспособления под современное использование объекта культурного наследия.

Объект культурного наследия регионального значения был построен в 1863–64 годах по проекту архитектора Р. Р. Генрихсона. Тут открылось чугунолитейное предприятие Томсона, выпускающее артиллерийские снаряды и чугунное литье, затем. После небольшой перестройки, тут выпускались броненосцы, фрегаты, а позже — паровозы и даже знаменитый миноносец «Стерегущий». Впоследствии предприятие стало «Невским заводом им. Ленина», который перепрофилировали под производство паровых и газовых турбин, доменных воздуходувок. Архитектурно прокатная и сталелитейная мастерская — типичный образец так называемого «кирпичного» стиля.

После реставрации в пространстве, которое гармонично впишут в памятник архитектуры, появится не только фудкорт, но и культурно-развлекательная и обучающая функции. Концепцию нового места привяжут к бывшему заводу, в культурном наполнении здесь обещают «рабочие полдники», тематические дни и совместные с Русским Музеем выставки.

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