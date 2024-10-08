Сталелитейную мастерскую Невского завода отреставрируют и приспособят под гастропространство

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В 2022 году на этой территории у Невы на проспекте Обуховской Обороны началось строительство жилого комплекса, а здание-памятник досталось девелоперу вместе с участком застройки. По заказу застройщика компания «Кант» разработала проект реставрации и приспособления под современное использование объекта культурного наследия.

Объект культурного наследия регионального значения был построен в 1863–64 годах по проекту архитектора Р. Р. Генрихсона. Тут открылось чугунолитейное предприятие Томсона, выпускающее артиллерийские снаряды и чугунное литье, затем. После небольшой перестройки, тут выпускались броненосцы, фрегаты, а позже — паровозы и даже знаменитый миноносец «Стерегущий». Впоследствии предприятие стало «Невским заводом им. Ленина», который перепрофилировали под производство паровых и газовых турбин, доменных воздуходувок. Архитектурно прокатная и сталелитейная мастерская — типичный образец так называемого «кирпичного» стиля.