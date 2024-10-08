В Петербурге ушло в суд дело пластического хирурга, у которой скончалась пациентка

Уголовное дело в отношении Марии Бурловой, пластического хирурга и главного врача клиники «Абриелль», зарегистрировано в Василеостровском суде Петербурга. Об этом 8 сентября сообщила объединенная пресс-служба судов.
Марию Бурлову (Левицкую) обвиняют в том, что она «осознанно и предвидя возможность последствий» выполнила пациентке Анне Федоровой хирургические вмешательства в общей сложности на сумму 2 695 425 рублей, оцененные следствием в статью 238, часть 2, Уголовного кодекса РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). «Бурлова приняла участие в качестве пластического хирурга в проведении операций на фоне развившейся у последней (пациентки. — Прим. ред.) ятрогенной анемии, выполнив в ходе одного вмешательства большое количество операций с общей площадью оперируемой поверхности тела более 40 %, их длительность составила более 6 часов, тем самым существенно повысив риск развития послеоперационных осложнений».
Как сообщает пресс-служба, пациентке не было уделено «должного внимания в послеоперационный период» с 6.09.2023 до 9.09.2023. В состоянии острой респираторной и циркуляторной недостаточности Федорову госпитализировали во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова.
О гибели в василеостровской клинике пластической хирургии «Абриелль» пациентки Анны Федоровой «Фонтанка» писала здесь. Напомним, 47-летняя женщина умерла ночью 9 сентября в Центре экстренной и радиационной медицины имени Никифорова. Тяжелое состояние развилось в результате одновременного выполнения огромного количества хирургических процедур, в том числе липосакции 23 зон. В ночь на 8 сентября ей стало плохо.
В ноябре прошлого года клинику эстетической хирургии «Абриелль» буквально закрыли наглухо — заварили все входы и выходы. Однако Следственный комитет открыл ее по требованию прокуратуры 9 января 2024 года.
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