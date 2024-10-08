Бывший следователь СК получил приговор за взятку в 7 млрд рублей

Бывшему следователю Следственного комитета Марату Тамбиеву назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием в колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. Тамбиева признали виновным по делу о рекордной взятке, полученной в криптовалюте. Решение суд огласил 8 октября, пишет РИА Новости.

Осужденный лишен звания майора юстиции, ему также запрещено 12 лет занимать должность в государственных органах. Проходившая по делу экс-помощница Тамбиева Кристина Ляховенко получила 9 лет колонии. Она также лишена звания «старший лейтенант юстиции» и не сможет в течение 8 лет занимать госдолжности.

По версии следствия, Тамбиев получил взятку в особо крупном размере: 1,5 млн долларов и 2718 биткоинов (около 7,3 млрд рублей). Бывший следователь планировал получить еще 1,3 млн долларов.

Ляховенко вменяют одну взятку, превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств по уголовному делу.