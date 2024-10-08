Подросток выпустил две пули в лицо петербуржцу, выпивающему во дворе

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после инцидента в Невском районе Петербурга, где выпивающий во дворе мужчина получил две пули из пневматики. Об этом «Фонтанке» стало известно 8 октября.

Два дня назад в травмпункт на проспекте Елизарова обратился 25-летний мужчина с пулевыми ранениями в области лица и шеи. Медики, как и положено, доложили о пациенте в полицию. Прибывший наряд выяснил, что вечером 6 октября он распивал спиртные напитки во дворе дома 9, корпус 1, в 1-м Рабфаковском переулке. Неизвестному мужчине это не понравилось, и он выстрелил в лицо потерпевшему. Тот написал заявление, после чего СК возбудил уголовное дело.

Оперативники уголовного розыска нашли подозреваемого на следующий день. Им оказался несовершеннолетний гражданин Узбекистана. Фигуранту всего 16 лет, он уже помещен в ИВС.