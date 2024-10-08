Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+7°

пасмурно, без осадков

ощущается как +6

1 м/c,

вос.

 762мм 79%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,06
EUR 105,31
Центр безэкипажных катеров
Обидел учителя — плати
Промышленный Петербург
Лавров сказал американцам всю правду
Почему ненавидят квадроберов
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия Подросток выпустил две пули в лицо петербуржцу, выпивающему во дворе

Подросток выпустил две пули в лицо петербуржцу, выпивающему во дворе

3 754
7 комментариев

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после инцидента в Невском районе Петербурга, где выпивающий во дворе мужчина получил две пули из пневматики. Об этом «Фонтанке» стало известно 8 октября.

Два дня назад в травмпункт на проспекте Елизарова обратился 25-летний мужчина с пулевыми ранениями в области лица и шеи. Медики, как и положено, доложили о пациенте в полицию. Прибывший наряд выяснил, что вечером 6 октября он распивал спиртные напитки во дворе дома 9, корпус 1, в 1-м Рабфаковском переулке. Неизвестному мужчине это не понравилось, и он выстрелил в лицо потерпевшему. Тот написал заявление, после чего СК возбудил уголовное дело.

Оперативники уголовного розыска нашли подозреваемого на следующий день. Им оказался несовершеннолетний гражданин Узбекистана. Фигуранту всего 16 лет, он уже помещен в ИВС.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE5
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY51
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Dr. Jones
1 час
Узбеки в Невском районе разбушевались. Буквально в двух соседних новостях: один человека зарезал, другой в человека стрелял.
Cashmare
51 минута
справедливости ради стоит отметить, что синячево по-другому не понимает
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Вышка сотовой связи рядом с жилым домом. Это законно?
1 октября, 13:56
Новости компаний
Гребной клуб «Причал’Ю» вошел в ТОП-10 лучших мест премии «(От)личный Петербург»
7 октября, 18:00
Новости компаний
В Казани утвердили архитектурную концепцию нового проекта GloraX
7 октября, 17:26
ТОП 5
Новости компаний
Гребной клуб «Причал’Ю» вошел в ТОП-10 лучших мест премии «(От)личный Петербург»
7 октября, 18:00
В Казани утвердили архитектурную концепцию нового проекта GloraX
7 октября, 17:26
Крыша над головой: в домах «А101 Всеволожск» завершили устройство кровли и монтаж окон
7 октября, 16:38
«ПСК Эксперт» Прозрачная революция: как изменились окна за века
7 октября, 16:00
Волонтёры клуба «Добрый Setl» помогли музею-заповеднику подготовиться к зиме
7 октября, 15:25
Как прошла сентябрьская конференция Psychologies со звездными экспертами в Москве и Санкт-ПетербургеБолее 650 человек из разных городов России посетили конференцию Psychologies «Независимость от зависимостей» 21 сентября в Москве в демонстрационном зале ГУМ и 24 сентября в Санкт-Петербурге в Дворце «Олимпия».
7 октября, 14:25
Несекретные материалы: из чего строят современные новостройки
4 октября, 18:13
В Екатеринбурге обсудили, как управлять недвижимостью и удерживать клиентов
4 октября, 17:20
Рассрочка на 2 года после ввода дома
4 октября, 16:25
Петербуржцы стали чаще учиться онлайн
4 октября, 16:10
Банк «Санкт-Петербург» выдал первую Единую карту петербуржца в новом дизайне
4 октября, 15:55
Количество транзакций по биометрии превысило 13 млн с начала года: Санкт-Петербург один из лидеров
4 октября, 15:37