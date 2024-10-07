В кафе Центрального района Петербурга прошли рейды. Искали нарушения санпина и миграционного законодательства

В двух кафе на территории Центрального района были проведены рейды по выявлению нарушений в сфере миграции и санитарных норм. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба СК.

Источник: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

В проверке участвовали следователи следственного отдела по Центральному району при силовой поддержке Россгвардии и МЧС России, а также специалисты Роспотребнадзора. Уточняется, что рейд был предпринят после заявления гражданина, сообщившего, что «возле кафе собираются иностранные граждане, которые нарушают общественный порядок».

В результате проверки в отношении 2 из 48 иностранных граждан был поднят вопрос о привлечении к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Специалисты Роспотребнадзора и МЧС также зафиксировали нарушения в сфере оказания услуг общественного питания и пожарной безопасности.

5 октября после рейда на двух петербургских рынках 100 человек решили заключить контракт с Минобороны.