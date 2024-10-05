После рейда на двух петербургских рынках 100 человек решили заключить контракт с Минобороны

Сопутствующие итоги масштабной проверки двух рынков в Адмиралтейском районе Петербурга стали известны «Фонтанке» 5 октября. В военкоматы увезли порядка 150 человек, больше половины уже решили отправиться в армию.

Как сообщили в правоохранительных органах, рейд накануне на Сенном рынке и на территории Апраксина двора проводили сотрудники военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации совместно с представителями силовых ведомств.

По данным петербургского Следкома, следователи и силовые структуры проверили порядка 600 человек — в том числе иностранцев и тех, кто успел получить гражданство. Последним напомнили, что кроме прав у них появились и обязанности.

В военкомат для постановки на воинский учёт увезли 150 человек. По информации «Фонтанки», не менее сотни уже изъявили желание поступить на службу по контракту. В ближайшее время они будут проходить медобследование. Ещё один из получивших российский паспорт постановке на воинский учёт активно воспротивился. Его собираются лишить гражданства.