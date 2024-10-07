В Новой Голландии запускают цикл лекций о науке, медицине и технологиях









Есть ли общее между квантовой революцией начала прошлого века и биомеханикой Мейерхольда? 8 октября, в день присуждения Нобелевской премии по физике, обсудят, как фундаментальные открытия влияют на культуру и искусство. Лекция бесплатная, но проходит на площадке «Сообщество» в «Новой Голландии», там вход платный. 18+

Дмитрий Карловец — физик, ведущий научный сотрудник Нового физтеха Университета ИТМО, до того работал в Германии. Ведет исследования на стыке теоретической физики частиц и квантовой оптики. Как-то Дмитрию пришлось делать МРТ колена — не такая уж уникальная процедура, но оцените, какие мысли были в голове конкретно этого пациента (Дмитрий их описал на своей страничке в соцсети): «Напряженность магнитного поля ― 1.5 Тесла. Согласно нашим недавним расчетам, рождающиеся в таком поле электроны должны быть «закручены». Так что лежу я и представляю, как у меня из колена «закрученные» электроны вылетают...».

А что думают ученые, когда имеют дело с искусством? Вместе с Александром Маличем, директором Александринского театра и генпродюсером Новой сцены Александринки, Дмитрий Карловец порассуждает о том, как фундаментальная наука и культура влияют друг на друга, есть ли связь между квантовой революцией начала прошлого века, биомеханикой Мейерхольда и серебряным веком. И о том, как сейчас искусство и фундаментальная наука уживаются с новым игроком, искусственным интеллектом.

Лекция «Noble Talks. Нобелевская премия по физике: как фундаментальные открытия влияют на культуру и искусство» — первая в серии лекций про научные открытия от Центра научной коммуникации Университета ИТМО в рамках проекта «Научный Петербург». Начало в 19.30. Регистрация на сайте Новой Голландии» в разделе «Образование».

Александра Шеромова