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Афиша Plus Куда пойдем сегодня Лекции В Новой Голландии запускают цикл лекций о науке, медицине и технологиях

В Новой Голландии запускают цикл лекций о науке, медицине и технологиях

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2 комментария

Есть ли общее между квантовой революцией начала прошлого века и биомеханикой Мейерхольда? 8 октября, в день присуждения Нобелевской премии по физике, обсудят, как фундаментальные открытия влияют на культуру и искусство. Лекция бесплатная, но проходит на площадке «Сообщество» в «Новой Голландии», там вход платный. 18+

Дмитрий Карловец — физик, ведущий научный сотрудник Нового физтеха Университета ИТМО, до того работал в Германии. Ведет исследования на стыке теоретической физики частиц и квантовой оптики. Как-то Дмитрию пришлось делать МРТ колена — не такая уж уникальная процедура, но оцените, какие мысли были в голове конкретно этого пациента (Дмитрий их описал на своей страничке в соцсети): «Напряженность магнитного поля ― 1.5 Тесла. Согласно нашим недавним расчетам, рождающиеся в таком поле электроны должны быть «закручены». Так что лежу я и представляю, как у меня из колена «закрученные» электроны вылетают...».

А что думают ученые, когда имеют дело с искусством? Вместе с Александром Маличем, директором Александринского театра и генпродюсером Новой сцены Александринки, Дмитрий Карловец порассуждает о том, как фундаментальная наука и культура влияют друг на друга, есть ли связь между квантовой революцией начала прошлого века, биомеханикой Мейерхольда и серебряным веком. И о том, как сейчас искусство и фундаментальная наука уживаются с новым игроком, искусственным интеллектом.

Лекция «Noble Talks. Нобелевская премия по физике: как фундаментальные открытия влияют на культуру и искусство» — первая в серии лекций про научные открытия от Центра научной коммуникации Университета ИТМО в рамках проекта «Научный Петербург». Начало в 19.30. Регистрация на сайте Новой Голландии» в разделе «Образование».

Александра Шеромова

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Комментарии
2
geokarma24
1 час
Где Даарвин есть - там нет, там нет меня-ааа!
почти бросил..)
25 минут
Ох уж, эти теоеретики..) Не раскрыта тема про электроны в колене, которые в электролите пребывают всегда, прикидываясь ионами..)
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