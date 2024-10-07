Песков: Кандидатура посла РФ в США не будет зависеть от итогов президентской гонки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что назначение нового посла России в США не будет зависеть от результатов выборов президента в Америке. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщает ТАСС.

В ответ на вопросы журналистов об изменении кандидатуры будущего посла России в США Песков подчеркнул, что на выбор кандидата не будут влиять итоги президентской гонки в Америке.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Опросы среди американцев показывают, что оппонент-демократ Камала Харрис опережает Трампа на пять пунктов. Согласно последним данным, Харрис набрала 49 % голосов среди зарегистрированных избирателей, а Трамп — 44 %. Такие показатели указывают на значительный сдвиг по сравнению с июльским опросом, в котором Трамп опережал на два пункта кандидата от Демократической партии Джо Байдена, который снял свою кандидату в июле.

Ранее Анатолий Антонов завершил работу в качестве посла России в США. В американской столице Антонов находился с 31 августа 2017 года. При этом в Кремле возвращение Анатолия Антонова не считают понижением уровня дипотношений между РФ и США.