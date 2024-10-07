«Некоторые меры, мягко говоря, разочаровывают»: Кадыров раскритиковал ужесточение миграционной политики в России

Проблему нелегальной миграции в России не удастся решить массовым выдворением граждан других стран. Такое мнение высказал 7 октября глава Чечни Рамзан Кадыров.

В своем телеграм-канале он сообщил, что внимательно следит за «стремительно развивающейся ситуацией с ужесточением миграционной политики» в России и некоторые меры его, «мягко говоря, разочаровывают». По словам Кадырова, эти меры вызывают ощущение, что «кто-то целенаправленно сталкивает РФ с соседними братскими регионами».

Проблема с незаконной и неконтролируемой миграцией, пишет глава Чечни, появилась «не по вине приезжих людей», а из-за «безалаберности» тех, кто был ответственен за решение этой задачи «в свое время».

«Разжигая ненависть к мигрантам, мы ничего хорошего не добьемся, а только усугубим ситуацию», — заявляет Кадыров и добавляет, что нельзя менять миграционную политику, «остервенело бросаясь на всех неместных, кто под руку попадется».

«Задерживают без церемоний, причём в последнее время мероприятия эти проводятся очень жёстко», — говорится в сообщении. Такие подходы Кадыров называет «средневековыми» и предлагает перейти к «точечному решению вопроса»: например, «наладить грамотную систему миграционного контроля, выстроить правильную политику в этой сфере».

В заключение глава Чечни обращает внимание на то, что «есть нарушители закона среди мигрантов, а есть и законопослушные», и последних намного больше.

«Прогоним мы сегодняшних мигрантов посредством тотальной травли и чисток, но завтра приедут другие, и кто даст гарантии, что они будут лучше?» — задается он вопросом.

4 октября премьер Таджикистана выразил обеспокоенность «тенденцией повсеместного нарушения прав и свобод» граждан республики в России.