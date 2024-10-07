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Общество Глава Минздрава рассказал, как дожить до 120 лет

Глава Минздрава рассказал, как дожить до 120 лет

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14 комментариев

В человеке генетически заложена жизнь до 120 лет, однако дожить до такого возраста можно при соблюдении определенных установок. Об этом 7 октября рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишут РИА Новости.

Дожить до почтенного возраста можно, если следовать принципам здорового образа жизни. Человека, считает Мурашко, нужно обучить так, чтобы он вместе с врачами следовал профилактике заболеваний.

Министр выразил уверенность, что 60 процентов факторов различных заболеваний можно предотвратить, если следовать принципам ЗОЖ.

«Фонтанка» в августе 2024 года рассказывала о смерти старейшей в мире долгожительницы из Испании. Марии Браньяс Морера не хватило до 120 лет всего три года.

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Комментарии
14
Cashmare
1 час
какой ещё зож, разве продолжительность жизни россиян ещё законодательно не регулируется?
michailowvladimir25
48 минут
Неужели в России есть кто-то, кто хочет дожить до 120 лет?
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