Глава Минздрава рассказал, как дожить до 120 лет

В человеке генетически заложена жизнь до 120 лет, однако дожить до такого возраста можно при соблюдении определенных установок. Об этом 7 октября рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишут РИА Новости.

Дожить до почтенного возраста можно, если следовать принципам здорового образа жизни. Человека, считает Мурашко, нужно обучить так, чтобы он вместе с врачами следовал профилактике заболеваний.

Министр выразил уверенность, что 60 процентов факторов различных заболеваний можно предотвратить, если следовать принципам ЗОЖ.

«Фонтанка» в августе 2024 года рассказывала о смерти старейшей в мире долгожительницы из Испании. Марии Браньяс Морера не хватило до 120 лет всего три года.