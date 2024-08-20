Старейшая долгожительница в мире умерла в возрасте 117 лет

Испанка Мария Браньяс Морера умерла в возрасте 117 лет. Женщина была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый человек из ныне живущих. Об этом во вторник, 20 августа , сообщила семья Браньяс на страничке в социальных сетях.



Старейшая долгожительница в мире прожила 117 лет и 168 дней и умерла во сне 19 августа . Известно, что последний день рождения Мария Браньяс Морера праздновала 4 марта в доме престарелых в испанском городе Олоте. По информации La Vanguardia, Браньяс кремировали во вторник, 20 августа .