Старейшая долгожительница в мире умерла в возрасте 117 лет

Испанка Мария Браньяс Морера умерла в возрасте 117 лет. Женщина была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый человек из ныне живущих. Об этом во вторник, 20 августа, сообщила семья Браньяс на страничке в социальных сетях.
Старейшая долгожительница в мире прожила 117 лет и 168 дней и умерла во сне 19 августа. Известно, что последний день рождения Мария Браньяс Морера праздновала 4 марта в доме престарелых в испанском городе Олоте. По информации La Vanguardia, Браньяс кремировали во вторник, 20 августа.
Мария Браньяс Морера родилась в 1907 году в американском городе Сан-Франциско. Позже, в разгар Первой мировой войны, она вернулась в Испанию со своей семьей.
Восьмой по долголетию человек в истории не жаловался на проблемы со здоровьем. Как отмечает испанское издание, Мария Браньяс Морера никогда не курила, не пила и не сидела на диетах. Несмотря на то, что со временем у женщины ухудшились слух, зрение, подвижность и память, она все же сохранила свои умственные способности в хорошей форме.
В 2020 году Мария Браньяс Морера заболела COVID-19, всего через несколько недель после того, как отпраздновала свой 113-й день рождения, и была заперта в своей комнате в доме престарелых. Несмотря на это, женщина смогла полностью выздороветь.
Долгожительница объясняла свое долголетие не только хорошей генетикой, но и такими факторами, как «порядок, спокойствие, хорошие отношения с семьей и друзьями, контакт с природой, эмоциональная стабильность, отсутствие забот, никаких сожалений, большой позитив и отказ от токсичных людей».
Теперь, после смерти Браньяс, старейшим человеком в мире является 116-летняя японка Томико Итоока, родившаяся 23 мая 1908 года.
Напомним, француженка Жанна Кальман, скончавшаяся в 1997 году в возрасте 122 лет, удерживает абсолютный рекорд долголетия, зарегистрированный в Книге рекордов Гиннесса.