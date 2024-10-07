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Город Циклоны, которые поменяют петербургскую погоду в середине недели, уже видны у Англии

Циклоны, которые поменяют петербургскую погоду в середине недели, уже видны у Англии

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Тепло и холод будут чередоваться на этой неделе в Петербурге. Во второй половине температура будет аномально высокой, но вряд ли рекордной. Об особенностях погоды рассказывает 7 октября в своем канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Сегодня в Петербург приходит атмосферный фронт с осадками. Тем не менее дождя будет очень мало, и при этом тепло. К 14 часам воздух, по данным СЗ УГМС, прогрелся до 12,3 градуса.

Завтра ситуацию изменит холодная воздушная масса с севера. Вторник и среда всё ещё будут сухими, но уже прохладными — около 8 градусов. Так повлияют антициклон, северо-восточный и восточный ветер и в добавок облачность.

«Обещанные к середине недели циклоны уже видны в районе Англии, и они медленно начинают продвигаться в нашу сторону. Так что уже днем в среду начнет усиливаться юго-восточный ветер, а уже вечером подойдут и дожди», - пишет Колесов.

Самыми дождливыми окажутся 10 и 11 октября. Но тогда же вернётся тепло — его принесёт циклон. В четверг ожидается 12-13 градусов, а в пятницу ещё выше - до 15, а может даже 16 градусов. Но экстремумов, по словам Колесова, не ждём, так как рекорд для этого дня очень высокий — плюс 19.

«Так что ещё погреемся во второй половине недели. Но это такой всплеск тепла, выносимый циклонами, в дальнейшем будет снова прохладнее», — отмечает синоптик.

Подробный прогноз погоды на каждый день недели в Петербурге читайте на «Фонтанке».

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