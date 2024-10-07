Yle: Родители учеников русско-финской школы обратились в полицию после статьи о возможном закрытии

В школе Восточной Финляндии с углубленным изучением русского языка сочли ударом по репутации статьи в СМИ о якобы угрозе национальной безопасности со стороны заведения. Некоторые родители даже обратились в полицию, пишет 7 октября Yle.

В сентябре финская газета Iltalehti со ссылкой на анонимные источники во внешнеполитических органах написала, что школу Восточной Финляндии хотят закрыть из-за того, что она якобы представляет угрозу безопасности страны, а Россия может использовать ее как инструмент пропаганды. Полиция безопасности Финляндии быстро опровергла эту информацию. Однако, по мнению директора школы Катри Анттила, публикация нанесла заведению репутационный ущерб.

«Каждый раз в интернет-поисковиках будет всплывать эта статья, когда люди будут искать информацию о нашей школе», — сказала она Yle.

По словам директора, статья вызвала негодование как учителей, так и многих родителей учеников. Некоторые из родителей обратились в полицию и в Совет публичного слова, который является надзорным органом в финской журналистике, чтобы инициировать расследование по поводу вмешательства в частную жизнь. В фонде правления школы, в свою очередь, разрабатывают меры, которые позволят усилить позиции заведения.

Школа Восточной Финляндии — двуязычная школа, которая специализируется на изучении русского языка и культуры. Она функционирует в трех городах: в Лаппеенранте, Иматре и Йоэнсуу. Угроза закрытия в этом году над ней действительно нависла, но по другим причинам — экономическим. «Фонтанка» подробно рассказывала об этом. В полиции безопасности, комментируя статью Iltalehti, тоже подчеркнули, что «у городов имеются свои причины для закрытия школы».