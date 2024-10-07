Силуанов: проблем с выплатами по семейной ипотеке в 2024–2025 годах нет

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что средства на семейную ипотеку перераспределены между банками, проблем с выплатами по ней на ближайшие два года нет. Об этом он сообщил 7 октября во время чтений проекта федерального бюджета в Совете Федерации.

«Оператор наш „Дом.РФ“ перераспределил ресурсы текущего года», — заявил Силуанов.

«Фонтанка» 19 сентября рассказывала, что три российских банка из топ-10 перестали принимать заявки на семейную ипотеку. Помимо Сбербанка, средства на выплаты закончились у Альфа-банка и «Уралсиба».

Заявки продолжили принимать в Газпромбанке, ВТБ, банке «Дом.РФ» и в Абсолют-Банке. Операторы сообщили «Фонтанке», что у них проблем с лимитами нет. Там же допустили, что через неделю условия могут измениться, так что информацию нужно проверять уже по факту.