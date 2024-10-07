В Петербурге за летний свадебный бум создано 27 тысяч семей

В Петербурге за летний сезон свадеб расписались 27 265 пар. Более 1300 брачующихся воспользовались возможностью зарегистрировать свои отношения в дополнительные часы — с 9 до 11 вечера.

Как сообщили в пресс-службе администрации губернатора города 7 октября, от обычного свадебного сезона летний отличается тем, что в период с мая по сентябрь во Дворцах бракосочетания устанавливаются дополнительные часы работы. Услуга пользуется большой популярностью у горожан и гостей Петербурга, рассказал глава города Александр Беглов.

«Петербург — один из самых романтичных городов мира, особенно в период белых ночей. Неудивительно, что большинство молодожёнов стремятся зарегистрировать свой брак именно в это время», — отметил губернатор. Так, 37 % из указанного числа пар оказались гостями города, которые приехали в Петербург для росписи.

Самыми востребованными для этих целей стали Дворец бракосочетания № 1 на Английской набережной, где свои отношения зарегистрировала 4971 пара, и Дворец бракосочетания № 2 на Фурштатской улице — в нём расписались 4574 пары.

В каждом из крупных отделов ЗАГС Петродворцового, Приморского, Красносельского, Пушкинского, Петроградского, Выборгского, Невского и Фрунзенского районов за минувший сезон было зарегистрировано более тысячи браков.