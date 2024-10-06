NYT: судно, идущее из РФ, называют «мегабомбой» и не пускают в порты Европы. Вся проблема в его грузе

Судно Ruby, принадлежащее мальтийской компании Ruby Enterprise, столкнулось с трудностями при транспортировке 20 000 тонн нитрата аммония в Африку: вскоре после начала плавания корабль получил повреждения и команда стала искать помощи в европейских портах, но европейские страны по очереди отказывались его принять. Об этом стало известно 6 октября из материала The New York Times (NYT).

Корабль вышел из порта Кандалакши в Мурманской области 22 августа и после того как возникла потребность в ремонте, зашел в норвежский порт Тромсе. Севший на мель балкер получил повреждения корпуса, гребного винта и руля. В Норвегии, где Ruby находилось 1-4 сентября, судно осмотрели и провели небольшой ремонт после чего оно на буксире оно двинулось дальше — на более основательный ремонт в Литве. Однако премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что судну MV Ruby не будет дано разрешение зайти в порт в Клайпеде. Не пустили MV Ruby и на Мальту — от капитана требовали сначала избавиться от опасного груза.

Груз судна своим российским происхождением и потенциальной взрывоопасностью привел к тому, что корабль не пустили и в порты Великобритании. Масла в огонь подлил экс-посол Литвы в королевстве Эйтвидас Баярунас, назававший Ruby «плавающей мегабомбой». Тот же Баярунас углядел в происходящем возможный «русский саботаж».

Памятной оказалась история 2020 года, когда мощнейший взрыв произошел в порту Бейрута: сдетонировали почти три тысячи тонн конфискованной аммиачной селитры, погибли более ста и пострадали более четырех тысяч человек. Аммиачную селитру в Ливан доставили в сентябре 2014 года на судне под названием Rhosus, владельцем которого называли уроженца России.

Все это вынуждает капитана судна курсировать у берегов стран Северной Европы в поисках помощи. Судовладельцы отмечают что судно придерживается международных правил перевозок и застраховано.