На Ладожском озере нашли пустую лодку. На дне водолазы обнаружили скелетированное тело

Между устьями рек Волхов и Сясь в Волховском районе Ленинградской области 6 октября обнаружили пустую надувную лодку. Вызванная очевидцами водолазная группа поисково-спасательного отряда Новой Ладоги обследовала место и обнаружила на дне озера человеческое тело.

Как сообщает Аварийно-спасательная служба Ленобласти, «скелетированное тело» было извлечено на поверхность, доставлено на берег и передано сотрудникам полиции.

По информации издания 47news, тело принадлежит мужчине, и столь трагическим образом завершилась рыбалка, поскольку лодка была обнаружена в одном из самых популярных среди рыбаков мест южной Ладоги.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.