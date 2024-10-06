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Происшествия На Ладожском озере нашли пустую лодку. На дне водолазы обнаружили скелетированное тело

На Ладожском озере нашли пустую лодку. На дне водолазы обнаружили скелетированное тело

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2 комментария

Между устьями рек Волхов и Сясь в Волховском районе Ленинградской области 6 октября обнаружили пустую надувную лодку. Вызванная очевидцами водолазная группа поисково-спасательного отряда Новой Ладоги обследовала место и обнаружила на дне озера человеческое тело.

Как сообщает Аварийно-спасательная служба Ленобласти, «скелетированное тело» было извлечено на поверхность, доставлено на берег и передано сотрудникам полиции.

По информации издания 47news, тело принадлежит мужчине, и столь трагическим образом завершилась рыбалка, поскольку лодка была обнаружена в одном из самых популярных среди рыбаков мест южной Ладоги.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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Комментарии
2
Spirit_5e4d86fa7e079
28 минут
Ничего не понял. Тело скелетированно, т.е. оно несколько лет было под водой. Как пустая лодка и скелет на дне взаимосвязаны? Или лодка несколько лет болталась на одном месте и только щас её обнаружили?😂
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