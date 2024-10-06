Источник: ChatGPT







На основе расчетов, выполненных ChatGPT, вероятность существования жизни на расстоянии около 665 световых лет от нас составляет 99,9%. Математические расчеты нейросети позволяют предположить, что в этой части космоса жизнь практически неизбежна.

Корреспондент «Фонтанки» попросил искусственный интеллект рассчитать расстояние от Земли, на котором может существовать разумная жизнь, аналогичная нашей. ChatGPT не спасовал и представил подробные математические расчеты своего вывода.

































Вот данные, из которых исходил искусственный разум:

Количество звезд в радиусе 665 световых лет : примерно 4,3 миллиона звезд.

Фракция звезд с планетами : предположительно, около 80% всех звезд имеют собственные планетные системы.

Фракция звезд с планетами в зоне обитаемости : примерно 16% из них могут иметь планеты, которые находятся в зоне обитаемости, то есть на таком расстоянии от звезды, где возможна жидкая вода и подходящие температуры для жизни.

Вероятность возникновения жизни на планете в зоне обитаемости: принято, что вероятность возникновения жизни на одной планете составляет примерно 0,001%.

Объединив все эти факторы и рассчитав вероятность, ChatGPT пришел к выводу, что в пределах 665 световых лет (или шести квадриллионов километров) от Земли вероятность существования хотя бы одной планеты с жизнью составляет около 99,9%. Это означает, что жизнь на другой планете в этой области космоса практически неизбежна.

Шесть квадриллионов километров — это практически невообразимое расстояние. В километрах это число выглядит так: 6 290 000 000 000 000 км. Чтобы понять масштаб, можно представить, что свет, который движется со скоростью почти 300 000 км/с, преодолевает это расстояние за 665 лет.

На данный момент ни одна из планет, находящихся на расстоянии 665 световых лет, не была исследована напрямую. Однако пока технологии, позволяющие человеку исследовать планеты на расстоянии 665 световых лет, отсутствуют. Даже самые быстрые современные космические аппараты потребуют миллионы лет для того, чтобы добраться до этой точки. С другой стороны, развитие технологий, таких как более мощные телескопы и радиосистемы, позволит нам изучать экзопланеты и выявлять потенциальные признаки жизни на расстоянии в тысячи световых лет.

Расчеты ChatGPT показали, что жизнь на таком расстоянии почти наверняка существует. И хотя пока это только теория, сам факт того, что мы живем в мире, где возможно существование множества других форм жизни, вдохновляет и побуждает продолжать поиски и исследования.

Для того чтобы жизнь, подобная земной, могла возникнуть на другой планете, необходимо сочетание множества условий. Прежде всего, это жидкая вода и умеренный температурный режим. Белковым формам жизни необходимы такие химические элементы, как углерод, водород, кислород, азот, фосфор и сера.

Также жизнь нуждается в источнике энергии для метаболических процессов. Наличие атмосферы помогает поддерживать благоприятные условия для жизни, такие как температурный режим, и защищает от опасного излучения. Сила гравитации планеты должна быть достаточной для удержания атмосферы, но не настолько сильной, чтобы подавлять эволюцию сложных организмов. Кроме того, звезда планеты должна быть стабильной и не излучать большое количество губительного радиационного излучения.

Данные миссии Kepler показывают, что значительное количество звезд в нашей галактике может иметь планеты в зоне обитаемости и вероятность существования цивилизаций в пределах нескольких тысяч световых лет от нас достаточно высока.

Стивен Хокинг также верил, что внеземная жизнь существует, но предостерегал от попыток установления активного контакта. По его мнению, высокоразвитые инопланетные цивилизации могут быть опасны для человечества, особенно если их уровень технологического развития намного превосходит наш. Тем не менее он поддерживал проекты, направленные на пассивный поиск радиосигналов, такие как Breakthrough Listen, считая, что изучение космоса безопаснее, чем попытки привлечь внимание к себе.

Хокинг также допускал, что внеземная жизнь может быть совершенно отличной от земной и может развиваться в условиях, которые мы считаем непригодными для жизни. Он отмечал, что представления о внеземной жизни не должны ограничиваться привычными формами, основанными на углероде и воде.

В свою очередь, исследователи из Принстонского университета подчеркивают, что, даже несмотря на быстрое возникновение жизни на Земле, нам неизвестно, насколько вероятен этот процесс в других местах. Абиогенез может быть как быстрым и распространенным, так и редким и трудно достижимым. Эта неопределенность делает невозможным точный прогноз о том, сколько планет могут поддерживать жизнь​.

Фонтанка попросила прокомментировать расчеты искусственного интеллекта кандидата физико-математических наук, старшего научного сотрудника лаборатории астрометрии и звездной астрономии Главной астрономической обсерватории РАН Игоря Измайлова. Он отнесся к ним весьма критично, обратив внимание на произвольность взятой GPT переменной «Вероятность возникновения жизни на одной планете». В то же время именно этот показатель Игорю Измайлову кажется наиболее интересным в выводах искусственного разума: «Это единственное не тривиальное утверждение в этом тексте. Никак не объясненное и не понятно откуда взятое». А все остальные расчеты не содержат сложных и, главное, новых идей, объяснил ученый.

В качестве еще одного вывода можно высказать суждение об определенной научной наивности искусственного интеллекта. Ведь сам он никакими собственными знаниями не обладает, а пользуется лишь теми, что были ему предложены разработчиками и AI-тренерами. И количество тут не обязательно переходит в качество, так что использование научного метода с эмпирическими исследованиями для него недоступны. Откуда он взял переменную 10-5 — неизвестно. То ли скопировал из одного из миллионов «скормленных» ему трудов ученых, то ли применил генератор случайных чисел. В любом случае в обозримом будущем проверить эти расчеты невозможно, так что каждый может относиться к ним в меру своего оптимизма.