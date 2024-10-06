Раскидал самокатчиц и снес ограждение. Видео ночного ДТП в Металлострое

В распоряжении «Фонтанки» 6 октября оказались кадры ночного ДТП в Металлострое с участием самокатчиц. Судя по ним, одна из девочек после удара влетела головой в столб.

Ранее сообщалось, что на пересечении Петрозаводского шоссе и Полевой улицы «Лада» сбила девочек 14 и 15 лет, которые на одном самокате пытались пересечь дорогу на красный сигнал светофора. Авария попала в обзор одной из камер видеонаблюдения. Судя по кадрам, молодой человек, управлявший легковым автомобилем, несмотря на шок, практически сразу вызвал врачей. А вот его пассажир поспешил покинуть место происшествия, взял пакет.

Источник: Иван

Обе девочки были госпитализированы в тяжелом состоянии с травмами головы и другими повреждениями. У старшей из подруг открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и осколочный перелом основания черепа с эвакуацией мозгового вещества.

По факту ДТП полиция проводит проверку.