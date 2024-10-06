Удар кулаком в гимназии Фрунзенского района стал уголовным делом

Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбуждено после инцидента с подростками в гимназии Фрунзенского района. Об этом «Фонтанке» стало известно 6 октября.

Ранее сообщалось, что 14-летняя учащаяся восьмого класса была госпитализирована в тяжелом состоянии после того, как одноклассник ударил ее кулаком в живот. У девочки диагностировали надрыв селезенки, пациентку поместили в реанимацию.

После проверки следственный отдел по Фрунзенскому району ГСУ СК возбудил уголовное дело в отношении юноши. Меру пресечения ему не избирали.