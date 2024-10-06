В Красноярском крае грузовик въехал на понтонный мост через реку несмотря на запрет. И утонул вместе с пассажирами

В Красноярском крае грузовик попытался пересечь реку Чулым по понтонному мосту несмотря на запрещающие знаки и в результате ушел под воду. Об этом 6 октября сообщает телеграм-канал МЧС России.

Источник: МЧС России

По данным службы, конструкция моста не выдержала тяжести грузового автомобиля. «Водителю и пассажиру не удалось выбраться из кабины», говорится в сообщении.

Тела погибших мужчин были подняты из воды специалистами Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС.