В Красноярском крае грузовик въехал на понтонный мост через реку несмотря на запрет. И утонул вместе с пассажирами

В Красноярском крае грузовик попытался пересечь реку Чулым по понтонному мосту несмотря на запрещающие знаки и в результате ушел под воду. Об этом 6 октября сообщает телеграм-канал МЧС России.
По данным службы, конструкция моста не выдержала тяжести грузового автомобиля. «Водителю и пассажиру не удалось выбраться из кабины», говорится в сообщении.
Тела погибших мужчин были подняты из воды специалистами Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС.
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