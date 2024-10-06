В Красном Селе неизвестные подожгли хоккейную коробку. Завуч школы просит найти негодяев

Хоккейная коробка школы №279 Красносельского района Петербурга пострадала от рук неизвестных поджигателей. Спортивная площадка на улице Освобождения горела в ночь на 6 октября.

Как стало известно «Фонтанке», в полицию с заявлением обратился заместитель директора учебного учреждения. Представитель школьной администрации попросил найти негодяев, которые совершили поджог ограждения хоккейного поля. Сотрудники полиции изъяли с места бутылку с прозрачной жидкостью. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что школьники из Красногвардейского района подожгли бесхозную бочку с ацетоном. В результате жидкость вспыхнула, а один из подростков получил серьезные ожоги и помещен в реанимацию.