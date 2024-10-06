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Происшествия ВВС Израиля нанесли удар по мечети в секторе Газа. Более 20 человек погибли, несколько десятков ранены

ВВС Израиля нанесли удар по мечети в секторе Газа. Более 20 человек погибли, несколько десятков ранены

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1 комментарий

ВВС Израиля нанесли удар по зданию мечети в центральной части Газы, в результате которого 21 человек погиб, несколько десятков получили ранения. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную службу гражданской обороны и госпиталь имени Мучеников Аль-Аксы. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 6 октября заявили, что в здании находился командный пункт ХАМАС.

«Израильские ВВС ночью нанесли точный удар по террористам ХАМАС, действовавшим в командно-контрольном пункте, расположенном в здании, которое ранее служило мечетью в районе Дейр-эль-Балах», сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Другой удар был нанесен по зданию «бывшей школы» в этом же районе, которое, по информации израильской разведки, также использовалось ХАМАС.

Телеканал Al Jazeera сообщает, что совокупное количество жертв и пострадавших в результате двух ударов увеличилось и приводит следующие цифры: 24 человекаа погибли, не менее 93 человек получили ранения.

В ночь на воскресенье ЦАХАЛ приступила к новой сухопутной операции против группировки ХАМАС в Джебалии на севере сектора Газа и нанесла удары по объектам ливанской шиитской группировки «Хезболла» в Бейруте. В столице Ливана под удар попала студия телеканала Аль-Манар, который принадлежит «Хезболле».

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Комментарии
1
282437267
1 час
а в подвале что было? как обычно? эх, когда же вместо упоротой "борьбы" Беглов их в метрострой наймёт....
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