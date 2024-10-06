«Мы подрались из-за девчонки и пожали руки». Молодежная банда, терроризирующая петербуржцев, оказалась игрушечной

По информации нашего издания, 5 октября несовершеннолетние опрошены (на видео предельно заметно, что драка происходит между двумя школьниками, двое других лишь в массовке). Оказалось, что история случилась три месяца назад, в июле. 16-летний Намик приревновал к своей девушке сверстника Сергея, они друг другу наговорили лишнего, после чего и произошла драка.

«Фонтанка» тоже может процитировать фразу из объяснения: «… Примерно через два дня я встретил Сергея на улице и извинился. Он принял мои извинения. Мы пожали друг другу руки и стали общаться дальше». Однако, ввиду того что в телеграм-каналах появились фотографии одного участника происшествия с пистолетом, полиция была вынуждена заняться и этим. Выяснилось, что игрушечный пистолет (М-1935 AIRSOFT) куплен одним из школьников в магазине «Магнит» за 700 рублей, так что с сенсациями и в этом месте не повезло.