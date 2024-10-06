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Происшествия «Мы подрались из-за девчонки и пожали руки». Молодежная банда, терроризирующая петербуржцев, оказалась игрушечной

«Мы подрались из-за девчонки и пожали руки». Молодежная банда, терроризирующая петербуржцев, оказалась игрушечной

Полиция Петербурга фактически предоставила доклад Председателю СКР Александру Бастрыкину, затребованный им от своих подчиненных после появления видео с дракой несовершеннолетнего мигранта на телеграм-канале с правым уклоном. «Фонтанка» излагает результаты проверки.

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2 комментария

Полицейские отдела по делам несовершеннолетних Красносельского района Петербурга установили подростков, участвующих в драке, видео которого появилось вечером 4 октября на телеграмм-канале, собирающем все происшествия с мигрантами (интонация ресурса — агрессивная).

Александр Бастрыкин обратил внимание на появление информации о появлении в Петербурге молодежных банд, терроризирующих население и указал возбудить уголовное дело по хулиганству, — официально сообщили 5 октября в ведомстве.

По информации нашего издания, 5 октября несовершеннолетние опрошены (на видео предельно заметно, что драка происходит между двумя школьниками, двое других лишь в массовке). Оказалось, что история случилась три месяца назад, в июле. 16-летний Намик приревновал к своей девушке сверстника Сергея, они друг другу наговорили лишнего, после чего и произошла драка.

ГУ МВД также уже показало комментарии вызванных в полицию героев публикаций в телеграм-канале.

«Фонтанка» тоже может процитировать фразу из объяснения: «… Примерно через два дня я встретил Сергея на улице и извинился. Он принял мои извинения. Мы пожали друг другу руки и стали общаться дальше». Однако, ввиду того что в телеграм-каналах появились фотографии одного участника происшествия с пистолетом, полиция была вынуждена заняться и этим. Выяснилось, что игрушечный пистолет (М-1935 AIRSOFT) куплен одним из школьников в магазине «Магнит» за 700 рублей, так что с сенсациями и в этом месте не повезло.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

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Комментарии
2
geokarma24
11 минут
И вы так спокойно об этом пишете?!!..
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